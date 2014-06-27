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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 15:08 BJT

表格：瑞士6月KOF领先成长指标小幅上升至100.4，5月上修为100.1

路透6月27日 - 瑞士智库KOF周五公布，瑞士6月KOF领先成长指标小幅上升至100.4，5月数值从99.8修正为100.1。

该数据反映瑞士经济在未来六个月左右的预期表现。

主要数据：(括号内数据为前值)

2014年6月 2014年5月 2013年6月

100.4 100.1 (99.8) 101.7 (完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
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