表格：瑞士6月KOF领先成长指标小幅上升至100.4，5月上修为100.1

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透6月27日 - 瑞士智库KOF周五公布，瑞士6月KOF领先成长指标小幅上升至100.4，5月数值从99.8修正为100.1。
该数据反映瑞士经济在未来六个月左右的预期表现。
主要数据：(括号内数据为前值)
2014年6月 2014年5月 2013年6月
100.4 100.1 (99.8) 101.7 (完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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