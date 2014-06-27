路透调查：巴西股市涨跌端视10月总统大选结果，墨西哥股市料将攀升

路透圣保罗/墨西哥城6月26日 - 路透调查周四显示，巴西股市Bovespa指数 今年是以上涨还是下跌作收，要看10月总统大选的结果。而墨西哥股市则仍将随着经济成长而攀升。

巴西股市今年迄今上涨约4%，大多受逢低买盘的推升。巴西股市3月底时曾因国内经济成长疲弱，以及全球流动性减少而创下约五年最低收盘水平。

另一个推升巴西股指上升的主要因素，是巴西领导人可能将有变动。许多市场人士指责，巴西主政者的政策不利民间企业，对国营企业少数股东也不友善。

“(巴西总统迪尔玛·罗塞夫)如果连任失败，投资者会很高兴，因为那意味着政府有可能对市场放松一点，”Renascenca交易员Luiz Roberto Monteiro说。

与最近几次路透调查不同的是，上周受访的分析师指如果不将以下情况列入考量，就无法预估2014年底Bovespa指数收盘水平。这两种情况是：

若罗塞夫连任，Bovespa指数可能以51,250点为今年画下句点，此水平较周三收盘位低了4%。

若罗塞夫败选，Bovespa指数今年底可能上涨至62,000点，比周三收盘价高出16%。