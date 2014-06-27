《全球市场》亚股大多走软，增长疑虑引全球债市收益率下滑

美元指数 守在周三所及一个月低点附近，当前报80.165，比80.091的低位高出不到0.1%。

加元表现突出，兑美元在纽约市场升至六个月高位，本周稍早公布的通胀数据强劲，让市场开始猜测加拿大央行的中性货币政策立场还能坚持多久。

加元兑美元 周四一度高见1.0684加元，最新报1.0693加元。