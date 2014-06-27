《全球市场》亚股大多走软，增长疑虑引全球债市收益率下滑

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
美元指数 守在周三所及一个月低点附近，当前报80.165，比80.091的低位高出不到0.1%。
加元表现突出，兑美元在纽约市场升至六个月高位，本周稍早公布的通胀数据强劲，让市场开始猜测加拿大央行的中性货币政策立场还能坚持多久。
加元兑美元 周四一度高见1.0684加元，最新报1.0693加元。
周四时，日圆兑美元 上涨并触及一个月高位101.48日圆，在亚洲盘最新报101.53日圆。欧元兑美元 持稳在1.3619美元。(完) (编译/审校 朱晓军/许娜/王冠中/李爽/洪曦/李婷仪/张涛/戴素萍/王兴亚)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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