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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 11:32 BJT

《全球市场》亚股大多走软，增长疑虑引全球债市收益率下滑

美元指数 守在周三所及一个月低点附近，当前报80.165，比80.091的低位高出不到0.1%。

加元表现突出，兑美元在纽约市场升至六个月高位，本周稍早公布的通胀数据强劲，让市场开始猜测加拿大央行的中性货币政策立场还能坚持多久。

加元兑美元 周四一度高见1.0684加元，最新报1.0693加元。

周四时，日圆兑美元 上涨并触及一个月高位101.48日圆，在亚洲盘最新报101.53日圆。欧元兑美元 持稳在1.3619美元。(完) (编译/审校 朱晓军/许娜/王冠中/李爽/洪曦/李婷仪/张涛/戴素萍/王兴亚)
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