路透调查：俄罗斯RTS股指年底前有望回升6%，因欧美制裁威胁料减弱

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
* 俄罗斯RTS股指年底前料上涨6%以上
* 制裁威胁料将减弱
路透莫斯科6月27日 - 路透调查显示，俄罗斯股市年底前将上涨逾6%，因欧美严厉制裁的威胁料将减弱，不过俄国景气放缓，将抑制股市涨势。
RTS股指 今年稍早重挫至数年低点，因俄国经济降温且乌克兰危机恶化，但指数之后收复部份失土，目前年内跌幅仅4%。
欧美领袖曾表示，若俄罗斯未能化解亲俄分离主义势力与乌克兰之间的冲突，可能对俄国特定产业实施针对性制裁。但分析师认为全面性制裁的可能性不高。
俄罗斯总统普京周二寻求撤销武力干预乌克兰的权力，这个和解的表态，获得乌克兰及欧美国家肯定，从而激励了俄国股市。
过去一周访问12位分析师的预估中值显示，RTS股指年底料升至1,473点，较2013年封关水准上涨约30点。
分析师对年底的预测值区间为1,250-1,600点，反映出俄股的不确定性。
最新预测比3月的调查更为乐观，当时处于乌克兰危机高峰，分析师当时预测俄股年底达1,300点。
俄罗斯股市3月重挫约18%，之后有所回升，但经济成长率放缓，令股指难以进一步回升。俄罗斯今年经济成长率预估仅有0.5%。
RTS股指在2013年下跌5.5%，周三收报1,383点。(完) (编译 蔡美珍；审校 许娜)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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