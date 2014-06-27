路透调查：俄罗斯RTS股指年底前有望回升6%，因欧美制裁威胁料减弱

* 俄罗斯RTS股指年底前料上涨6%以上

* 制裁威胁料将减弱

路透莫斯科6月27日 - 路透调查显示，俄罗斯股市年底前将上涨逾6%，因欧美严厉制裁的威胁料将减弱，不过俄国景气放缓，将抑制股市涨势。

RTS股指 今年稍早重挫至数年低点，因俄国经济降温且乌克兰危机恶化，但指数之后收复部份失土，目前年内跌幅仅4%。

欧美领袖曾表示，若俄罗斯未能化解亲俄分离主义势力与乌克兰之间的冲突，可能对俄国特定产业实施针对性制裁。但分析师认为全面性制裁的可能性不高。

俄罗斯总统普京周二寻求撤销武力干预乌克兰的权力，这个和解的表态，获得乌克兰及欧美国家肯定，从而激励了俄国股市。

过去一周访问12位分析师的预估中值显示，RTS股指年底料升至1,473点，较2013年封关水准上涨约30点。

分析师对年底的预测值区间为1,250-1,600点，反映出俄股的不确定性。

最新预测比3月的调查更为乐观，当时处于乌克兰危机高峰，分析师当时预测俄股年底达1,300点。

俄罗斯股市3月重挫约18%，之后有所回升，但经济成长率放缓，令股指难以进一步回升。俄罗斯今年经济成长率预估仅有0.5%。