意大利经济：雇主协会Confindustria下调今年经济成长预估，促采取行动

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透罗马6月26日 - 意大利雇主协会Confindustria周四调降对该国今年经济成长的预估，并敦促首相Matteo Renzi迅速采取行动以扭转意大利经济疲态。
Confindustria表示，经济将扩张0.2%，较12月预测的0.7%少了0.5个百分点，且远低于政府的0.8%目标。
“意大利经济体质依然脆弱，”该协会首席分析师Luca Paolazzi对记者表示。“缓慢成长的问题一直没有改善，病人仍然虚弱。”
尽管今年经济成长仍将乏善可陈，但Confindustria表示，在第一季萎缩0.1%后，第二季可望成长0.3%。明年料将成长1%。
政府预测2014年国内生产总值(GDP)将成长0.8%，2015年则增长1.3%。(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。