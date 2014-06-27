意大利经济：雇主协会Confindustria下调今年经济成长预估，促采取行动

路透罗马6月26日 - 意大利雇主协会Confindustria周四调降对该国今年经济成长的预估，并敦促首相Matteo Renzi迅速采取行动以扭转意大利经济疲态。

Confindustria表示，经济将扩张0.2%，较12月预测的0.7%少了0.5个百分点，且远低于政府的0.8%目标。

“意大利经济体质依然脆弱，”该协会首席分析师Luca Paolazzi对记者表示。“缓慢成长的问题一直没有改善，病人仍然虚弱。”

尽管今年经济成长仍将乏善可陈，但Confindustria表示，在第一季萎缩0.1%后，第二季可望成长0.3%。明年料将成长1%。