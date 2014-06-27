路透调查：亚洲股市未来一年将领涨全球，受央行流动性支撑

* 新兴市场股市未来一年将领涨全球

* 北美、欧洲股市涨势将放缓

* 有央行流动性支持，股市依然有吸引力

路透6月26日 - 路透就全球股市进行的调查显示，亚洲股市未来一年将领涨全球，因充裕的央行流动性带来支撑；发达国家股市的涨势则相对温和。

本周路透对逾250名分析师和投资者进行了调查，其中绝大多数预期，全球21个股指几乎全都会上涨。

全球各地股市今年大多走高，其中许多股指位于或接近纪录高位。

但由于全球经济增长缓慢，分析师认为，股市能进一步上涨的主要原因是主要央行实施的超宽松货币政策。

“主要经济体的央行短期内将可能保持宽松政策立场，为股市提供足够多的流动性，直到全球经济复苏完全站稳脚跟，”韩亚大投证券分析师Chang Hee-jong说。

那些廉价资金既推高股市，也推高了公债价格，导致债券实质收益率低到可以忽略不计，甚至为负数，使得股票比债券更有吸引力。

“充裕的流动性，外加缺乏其他有吸引力的投资替代选择，利好股票等高风险资产，”意大利Intesa Sanpaolo的首席经济分析师Gregorio de Felice说。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周暗示，美国将维持低利率直到2016年，并指出当前的股市估值没有偏离历史正常水平。

许多基金经理受到叶伦此番讲话的鼓舞，认为股市涨势还有发掘的潜力。

**亚洲股市将反弹**

除印度股市之外，其他亚洲股市在路透调查涵盖的21支股指中一直表现最差，但分析师预计它们将强劲反弹，反映出对这些亚洲市场的信心。

对包括日本、中国、韩国、印度和香港在内的亚洲股指到2015年6月底时点位预估中，大多数料较本周三收盘位大幅上涨。

相比之下，今年实现较大涨幅的主要西方国家股市预计将明显放缓涨势，因这些国家经济稳固增长的预期降温。

美国股市标普500指数 今年底较当前水平的涨幅预计只有2%，不过点位仍会创下纪录新高。该指数今年迄今已上涨了6%，并接连创下纪录高点。

多数欧洲主要股指情况也类似，它们今年底料较当前水平上涨约4-5%。

“我们已经过了那个单独看待每个国家的阶段。现在投资者要是问，我想炒股票获得高收益，我该买哪里的股票？答案会是，去新兴市场吧，”Inkunzi Investments的合伙人Owen Nkomo说。

去年在投资者为美联储撤走刺激措施做准备，而逃离新兴经济体时，发达国家股市上扬。

但就在美联储按部就班缩减购债的同时，外界广泛预期中国央行将放松政策。

“中国央行在逐步转向放松政策，这也将利好香港股市，”招银国际证券策略师Daniel So说。

中国股市沪综指 预计到年底录得11%的涨幅，香港股市恒生指数 将上涨近9%。

印度BSE Sensex股指 在对新政府改革的乐观情绪带动下，今年已经上扬了20%，到今年底预计还将再跳涨10%。

巴西Bovespa股指 今年也上涨了约4%，但分析师认为，巴西总统大选结果将决定该国股市2014年全年的表现。

分析师认为，如果迪尔玛·罗塞夫在10月大选中一如预期获胜，巴西股指将下跌4%，如果她落败，预计股市将上涨16%。(完)