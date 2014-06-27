路透调查：受能源股涨势带动，加拿大股市今明两年料创纪录高位

路透多伦多6月26日 - 周四公布的路透调查显示，加拿大股市今明两年将可能刷新纪录高位，受到能源版块强劲以及全球经济前景改善的提振。

由于全球经济愈加稳定，且各国普遍维持宽松货币政策，全球股市一直在稳步上扬。加拿大股市在2013年表现落后于其他股市，现在终于迎头赶上。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 料基于近期的强劲动能到2014年底录得双位数增长，但较目前水准的涨幅将温和。

接受访问的38位市场人士的预期中值显示，该指数到2014年底料升至15,300点，较年初时上涨12%，较周三收盘水准上涨2%。

分析师还预计指数到2015年中时触及15,850点。

“今年剩余时间内的基本主题是温和持续反弹，”Edward Jones策略师Craig Fehr说，“我十分相信全球经济正在上行。”

他并称，加拿大股市今年最终开始获得一定支撑，得益于能源和材料板块反弹。

鉴于股价近期的高涨势头，有些基金经理人预计股市可能在某个时点回落。

“未来几个月股市若出现修正，我不会感到惊讶，”Sprung投资管理总裁Michael Sprung说。

SW8 Asset Management总裁Matt Skipp表示，市场面临的其他风险包括利率上升前景，这不利于加股和大宗商品价格，但最大风险在于中国经济明显放缓。

其他人则更加乐观，称推动加股上扬是因为市场看好加拿大企业，而非仅仅是全球央行提供的流动性。(完)