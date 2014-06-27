表格：英国第一季GDP较上年同期增幅略下修到3.0%，为07年第四季来最高

路透伦敦6月27日 - 英国国家统计局周五公布，第一季国内生产总值(GDP)终值确认为较前季增长0.8%，较上年同期下修为成长3.0%，路透调查预估分别为增长0.8%和增长3.1%。第一季GDP按年增幅为2007年第四季以来最高。

英国第一季企业投资终值上修为较前季增长5.0%，较上年同期增幅上修到10.6%，前值分别为增长2.7%和8.7%。

英国第一季经常帐赤字为184.95亿英镑(市场预估为赤字175亿英镑)，第四季为赤字235.19亿英镑。

具体数值如下(括弧内为前值):

GDP 2014年第一季 2013年第四季 第一季预测值

较前季% 0.8 (0.8) 0.7 (0.7) 0.8

较上年同期% 3.0 (3.1) 2.7 (2.7) 3.1

产出数据

较前季(%) 较上年同期(%)

农业 1.0 (-0.7) 3.7 (1.8)

工业生产

矿业/采掘(含石油) 0.8 (0.3) 2.4 (0.8)

制造业 1.5 (1.4) 3.6 (3.5)

电力,燃气,水 -6.4 (-5.1) -13.3 (-10.9)

供水,排污 0.2 (0.9) 9.1 (10.8)

总生产 0.7 (0.7) 2.4 (2.5)