表格：英国第一季GDP较上年同期增幅略下修到3.0%，为07年第四季来最高

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透伦敦6月27日 - 英国国家统计局周五公布，第一季国内生产总值(GDP)终值确认为较前季增长0.8%，较上年同期下修为成长3.0%，路透调查预估分别为增长0.8%和增长3.1%。第一季GDP按年增幅为2007年第四季以来最高。
英国第一季企业投资终值上修为较前季增长5.0%，较上年同期增幅上修到10.6%，前值分别为增长2.7%和8.7%。
英国第一季经常帐赤字为184.95亿英镑(市场预估为赤字175亿英镑)，第四季为赤字235.19亿英镑。
具体数值如下(括弧内为前值):
GDP 2014年第一季 2013年第四季 第一季预测值
较前季% 0.8 (0.8) 0.7 (0.7) 0.8
较上年同期% 3.0 (3.1) 2.7 (2.7) 3.1
产出数据
较前季(%) 较上年同期(%)
农业 1.0 (-0.7) 3.7 (1.8)
工业生产
矿业/采掘(含石油) 0.8 (0.3) 2.4 (0.8)
制造业 1.5 (1.4) 3.6 (3.5)
电力,燃气,水 -6.4 (-5.1) -13.3 (-10.9)
供水,排污 0.2 (0.9) 9.1 (10.8)
总生产 0.7 (0.7) 2.4 (2.5)
建筑业 1.5 (0.6) 6.7 (5.4) (完) (编译 高琦 审校 田建华)
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