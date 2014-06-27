更新版 2-中国汇市：中资大行结汇支撑人民币续走坚，关注周一供求情况

* 人民币即期收涨，本周累计升值0.13% * 大行结汇较重，料与利差交易和头寸调整有关 * 购汇需求释放情况不明，周一供求引关注 (更新收盘报价和评论) 路透北京6月27日 - 中国人民币兑美元 周五收涨，中间价微幅低开整体持稳 。盘间客盘偏向结汇，大行美元卖盘较重，使升势一度较快，午盘在6.22元关口下方企稳； 短期需关注周一市场供求情况。 交易员认为，市场等候的大额购汇本月并没有突出表现，短期看法较为分化；不过由于 跨月掉期点数较高，部分参与者通过掉期市场上近端买入美元、远端卖出美元，并在即期市 场上卖出美元来做利差交易，相当于以更优价格提前结汇，使即期结汇压力偏大。 “感觉这轮贬值算是到头了，未来还是以震荡升值为主。”一城商行交易员说，短期需 要关注周一的供求情况，但感觉购汇需求应该在前期盘整中有所释放，不一定再会出现很大 规模的购汇。 一外资行交易员说，昨天结汇较多让人怀疑有参与者留下美元空头，今天人民币中间价 低开后曾猜测会引发美元空头回补，但开盘后看到中资大盘仍在大量结汇，猜测以月末头寸 调整有关。 中国央行周五发布银行办理结售汇管理办法，正式对结售汇业务和监管做出规定。管理 办法降低了银行准入条件，赋予银行更大自主权，同时强调业务审核和风险管理，并修订部 分罚则内容。 全球汇市方面，美元指数周五料录得连续第二个周线跌幅，美元兑日圆降至一个多月低 位。此前美国消费者支出数据令人失望，不支持投资者对于美国不久可能升息的预期。[FRX /CN] 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2181 6.2251 0.11% 中间价 6.1543 6.1538 -0.01% 成交额 136亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.17% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 100 6.2160 6.2260 2014年来即期升贬值幅度 -2.64% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1 782 Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:53 今日 上日 1年期NDF 6.2325/68 6.24 CNH即期 6.2173/93 6.2241 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)