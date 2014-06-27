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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 17:05 BJT

更新版 2-中国汇市：中资大行结汇支撑人民币续走坚，关注周一供求情况

* 人民币即期收涨，本周累计升值0.13%
    * 大行结汇较重，料与利差交易和头寸调整有关
    * 购汇需求释放情况不明，周一供求引关注

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京6月27日 - 中国人民币兑美元 周五收涨，中间价微幅低开整体持稳
。盘间客盘偏向结汇，大行美元卖盘较重，使升势一度较快，午盘在6.22元关口下方企稳；
短期需关注周一市场供求情况。
    
    交易员认为，市场等候的大额购汇本月并没有突出表现，短期看法较为分化；不过由于
跨月掉期点数较高，部分参与者通过掉期市场上近端买入美元、远端卖出美元，并在即期市
场上卖出美元来做利差交易，相当于以更优价格提前结汇，使即期结汇压力偏大。
    
    “感觉这轮贬值算是到头了，未来还是以震荡升值为主。”一城商行交易员说，短期需
要关注周一的供求情况，但感觉购汇需求应该在前期盘整中有所释放，不一定再会出现很大
规模的购汇。
    
    一外资行交易员说，昨天结汇较多让人怀疑有参与者留下美元空头，今天人民币中间价
低开后曾猜测会引发美元空头回补，但开盘后看到中资大盘仍在大量结汇，猜测以月末头寸
调整有关。
    
    中国央行周五发布银行办理结售汇管理办法，正式对结售汇业务和监管做出规定。管理
办法降低了银行准入条件，赋予银行更大自主权，同时强调业务审核和风险管理，并修订部
分罚则内容。 
    全球汇市方面，美元指数周五料录得连续第二个周线跌幅，美元兑日圆降至一个多月低
位。此前美国消费者支出数据令人失望，不支持投资者对于美国不久可能升息的预期。[FRX
/CN]
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
          在岸市场人民币兑美元        今日           上日       升贬
        即期成交价格                 6.2181         6.2251      0.11%
              中间价                 6.1543         6.1538     -0.01%
        成交额                     136亿美元                      
                                                                  
      日内相对于中间价最大波幅  -1.17% (上限±2%     日高       日低
                                       )                      
            日内波动幅度(pips)        100           6.2160     6.2260
        2014年来即期升贬值幅度       -2.64%                       
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1        782                         
                       Y=CFXS>                                
                                                                  
  离岸人民币市场,北京时间16:53        今日           上日         
         1年期NDF                  6.2325/68         6.24         
                 CNH即期           6.2173/93        6.2241        
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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