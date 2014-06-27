基金产业：6月25日止当周美国应税债券基金恢复资金净流入--理柏

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透纽约6月26日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，6月25日止当周美国应税债券基金重回资金流入状态，此前一周资金流出，中断了持续近四个月的净流入。
6月25日止当周美国应税债券基金净流入23.4亿美元，前周流出9.2亿美元。
美国股票基金净流入15亿美元，低于前周的53亿美元。
债券基金中，投资者向高收益公司债基金净注入6.19亿美元，前周撤资约2.39亿美元。
货币市场基金净流入47亿美元，为5月初以来首次净流入。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。