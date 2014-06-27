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债券 | 2014年 6月 27日 星期五 11:49 BJT

基金产业：6月25日止当周美国应税债券基金恢复资金净流入--理柏

路透纽约6月26日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，6月25日止当周美国应税债券基金重回资金流入状态，此前一周资金流出，中断了持续近四个月的净流入。

6月25日止当周美国应税债券基金净流入23.4亿美元，前周流出9.2亿美元。

美国股票基金净流入15亿美元，低于前周的53亿美元。

债券基金中，投资者向高收益公司债基金净注入6.19亿美元，前周撤资约2.39亿美元。

货币市场基金净流入47亿美元，为5月初以来首次净流入。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
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