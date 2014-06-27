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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 17:05 BJT

表格：欧元区6月经济景气指数降至102.0，低于预估的103.0

路透布鲁塞尔6月27日 - 欧盟执委会周五公布：

* 欧元区6月经济信心指数降至102.0(路透调查为103.0)，5月修正后为102.6--欧盟执委会

* 欧元区6月企业景气指数为0.22(路透调查为0.40)，5月修正后为0.36--欧盟执委会

* 欧元区6月工业景气指数为负4.3，5月修正后为负3.1；6月服务业景气指数为4.2，5月为3.8--欧盟执委会

* 欧元区6月消费者信心指数为负7.5，5月为负7.1--欧盟执委会

详细数据如下：

欧元区 6月 5月 4月

经济景气 102.0 102.6 102.0

工业 -4.3 -3.1 -3.5

服务业 4.2 3.8 3.5

消费 -7.5 -7.1 -8.6

零售贸易 -2.1 -2.4 -2.5

建筑 -31.8 -30.1 -30.4

生产者通胀预期 -0.1 -1.3 -1.3

消费者通胀预期 8.6 9.6 7.5

企业信心 0.22 0.36 0.28

欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here (完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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