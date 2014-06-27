香港新股：中国飞机租赁IPO拟筹高至10.3亿港元--销售文件

路透香港6月27日 - 据路透周五获得的销售文件显示，中国最大的独立飞机出租人--中国飞机租赁集团控股有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至10.3亿港元。

文件显示，这家拥有光大控股 为股东的公司，拟按每股5.53-7.82港元，初步发售1.318亿股股份，集资7.3-10.3亿港元。

该公司今天开始路演，预算于7月4日定价，11日在联交所挂牌上市，上市编号为“1848.HK”，保荐人为光大证券和建银国际。

中国飞机租赁的控股股东是Christina Ng控制的富泰资产以及光大控股全资附属的光大航空金融，公司主席由光大控股首席执行官陈爽担任。

该公司为中国最大的独立飞机出租人以及中国第九大飞机出租人，市场份额为3.1%。主要业务为向中国国航 、南方航空 、东方航空 等主要航空公司出租及交付飞机，目前机队规模达32架，平均机龄3.8年，预计今年底前扩至40架，2016年底前进一步增至64架。

2013年度，公司的收入为6.87亿港元，净利1.73亿港元，分别按年升53%及81%，年内完成首宗应收款项变现交易使得盈利能力提升。现时其融资租赁应收款项余额为89.4亿港元，手头现金6.5亿港元。

公司去年的平均租赁年期约12年，公司从六家商业银行获取收购融资（包括长期银行借贷及交收前付款融资），利息开支3.3亿港元，去年末的负债比率为92.5%。（完）

参看上市文件内容，可点选(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)