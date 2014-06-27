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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 11:45 BJT

韩国股市：早盘下滑，跟随美股隔夜跌势

路透首尔6月27日 - 韩国股市周五早盘下滑。分析师称市场跟随美股隔夜收低走势；美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前升息的疑虑重燃，推动美股走低。

0330 GMT，韩国综合股价指数 跌0.2%至1,990.38点。

“投资者对有关流动性情况的变化有点担心，流动性是市场主要动力，”IM Investment & Securities分析师Kang Hyun-gee表示。

外资及散户投资者卖超，接近午盘时共卖超860亿韩元(8,450万美元)韩股，推动SK Hynix 和SK电讯(SK Telecom) 分别下滑1.9%和1.7%。

国内机构投资者买超840亿韩元韩股，支撑大盘，并有望连续第七日买超。(完)
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