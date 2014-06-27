韩国股市：早盘下滑，跟随美股隔夜跌势

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透首尔6月27日 - 韩国股市周五早盘下滑。分析师称市场跟随美股隔夜收低走势；美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前升息的疑虑重燃，推动美股走低。
0330 GMT，韩国综合股价指数 跌0.2%至1,990.38点。
“投资者对有关流动性情况的变化有点担心，流动性是市场主要动力，”IM Investment & Securities分析师Kang Hyun-gee表示。
外资及散户投资者卖超，接近午盘时共卖超860亿韩元(8,450万美元)韩股，推动SK Hynix 和SK电讯(SK Telecom) 分别下滑1.9%和1.7%。
国内机构投资者买超840亿韩元韩股，支撑大盘，并有望连续第七日买超。(完)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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