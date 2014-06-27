韩国汇市：韩元兑美元早盘触及近六年高点，因韩国经常帐数据强劲

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透首尔6月27日 - 韩国韩元兑美元 周五早盘攀升至近六年高位，该国较高的5月经常帐盈余、以及出口商在月底前需要韩元进行结算，均带来支撑。
但由于韩元今年迄今已经升值4.1%，是表现最强劲的亚洲新型货币，交易员怀疑韩国外汇当局可能已经对市场实施了有限度的干预，买入美元以放慢韩元的升值速度。
“出口商持续需要韩元进行结算，海外基金也在出脱美元持仓，”本地一家银行的外汇交易员表示。
0330GMT，韩元兑美元 报1,014.2韩元，较周四本土市场收盘价1,016.2上涨0.2%。韩元在盘中稍早一度升至1,014.0，为2008年8月7日以来盘中最高。
0245GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,014.2 1,016.2
日圆/韩元 9.9951/882 9.9892
韩国公债期货 * 106.43 106.33
韩国综合股价指数 1,991.23 1,995.05
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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