中国货币市场：月底将至资金供给仍宽裕，半年末时点料将安然度过

路透上海6月27日 - 月底将至，中国银行间市场周五资金面仍平稳，尽管主要回购加权利率 中，除隔夜品种外大多走高，但仍是受到信用债质押拉高均价的因素扰动，资金整体供给依旧充裕，半年末时点料将安然度过。

市场人士并指出，各家机构季末的资金摆布大多已基本到位，短期内对流动性的其他影响因素亦有限，回购利率进一步大幅上行的可能性较低。

“还比较宽松，昨天开始，大行跨月出的都蛮多的，供给没有问题，”上海一银行交易员称。

他并谈到，近几日回购加权利率虽整体呈逐步抬升之势，但与资金供给情况关系不大，主要还是结构性的资金供需不匹配导致，信用债质押融资仍难度稍大，并带动成交均价上行，“你看到的波动，都是被信用债(质押成交)打上去的。”

而北京一银行交易员谈到，上周定向降准释放的资金加上近期央行公开市场操作也一直温和，昨日更是暂停了正回购，这均对资金面形成源源补充，助力流动性平稳度过半年末的考验。

中国央行公开市场周四未进行任何操作，为自2月中旬重启正回购以来首次暂停；据此计算，本周公开市场净投放资金120亿元，已连续七周净投放。

北京时间11:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8833 2.9738 -9.05

七天 3.8297 3.6490 +18.07

14天 5.4020 5.2158 +18.62

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.0400 3.0400 +300.00

七天 4.9050 4.5000 +40.50

14天 4.4000 4.4650 -6.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9500 3.0500 -10.00

七天 3.8000 3.6000 +20.00

14天 5.2100 5.2800 -7.00

Shibor

其中:隔夜 2.8850 2.9740 -8.90

七天 3.7810 3.5520 +22.90

三个月 4.7482 4.7478 +0.04