修正-中国债市动态：现券持稳，半年末将至交投意愿明显不足

(更正：首段“周四”有误，应为“周五”)

路透上海6月27日 - 中国银行间市场周五现券持稳；消息面平静，半年末前机构多关注能否安全渡过这一关键节点，场内交易意愿明显不足，现券交投清淡。

市场人士并指出，在央行呵护下目前流动性平稳，机构对后续资金保持乐观预期，现券暖势有望维系，但收益率下行空间要视未来资金及央行政策面而定。

“市场很平淡，现在正是青黄不接，大家心思都不在这，安全跨月最重要。”北京一大型券商交易员称。

他并指出，市场基本达成共识，跨过半年末后，现券收益率将继续下行，但空间如何，要关注资金价格走势，以及央行货币政策动向。

“确实有空间，但也要看央行公开市场动向，正回购会不会继续停，或者正回购利率会不会变动，资金价格中枢在哪里？”他称。

央行公开市场周四未进行任何操作，为自2月中旬重启正回购以来首次暂停；据此计算，本周净投放资金120亿元，已连续七周净投放。分析指出，面对年中资金波动敏感时点，央行呵护之意尽显，且连续净投放亦让市场憧憬，监管层对流动性调控还将延续今年来偏温和的态度，下半年逆回购重启有望。

上海一商业银行交易员也表示，从目前场内国开行三年期金融债4.5%的收益率来看，仍处相对历史高位，但具体下行空间多少，还要探讨。

剩余期限约2.78年的国开行固息金融债140208 最新成交收益率为4.5688%，上日尾盘为4.57%。

月底将至，银行间市场周五资金面仍平稳，尽管主要回购加权利率 中，除隔夜品种外大多走高，但仍是受到信用债质押拉高均价的因素扰动，资金整体供给依旧充裕，半年末时点料将安然度过。