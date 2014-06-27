《焦点》韩国5月工业生产创五年最大按月降幅，央行或推迟加息

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
**出口迟滞**
韩国经济在去年第四季和今年第一季均增长0.9%，低于去年第三季的增长1.1%，但远高于2012年平均0.5%的增长率。
近几个月的出口迟滞，反映出全球经济复苏不均衡。
本周的路透调查显示，分析师预计韩国6月出口将同比上升5.1%，而5月实际下滑1.0%。韩国政府将于7月1日公布6月出口数据。
多数分析师认为韩国央行近期降息的几率渺茫，因通胀压力攀升。
“(5月产出数据)略逊于我们的预计，但不能说严重到了造成重大问题或改变整体局势的程度，”企划财政部经济政策部门主管Kim Chul-ju称。
一位央行官员也表示，5月数据受“非经济面因素”影响很大，他指的是长假期。根据韩国投资证券(Korea Investment and Securities)的一位分析师，今年5月假期为2000年以来同月最多。
统计局数据还显示，5月经季节调整的服务业产出较前月增长0.6%，4月修正后为下降1.2%。(完) (编译 李爽/徐文焰/石冠兰 审校 白云/高琦/王兴亚)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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