《焦点》韩国5月工业生产创五年最大按月降幅，央行或推迟加息

**出口迟滞**

韩国经济在去年第四季和今年第一季均增长0.9%，低于去年第三季的增长1.1%，但远高于2012年平均0.5%的增长率。

近几个月的出口迟滞，反映出全球经济复苏不均衡。

本周的路透调查显示，分析师预计韩国6月出口将同比上升5.1%，而5月实际下滑1.0%。韩国政府将于7月1日公布6月出口数据。

多数分析师认为韩国央行近期降息的几率渺茫，因通胀压力攀升。

“(5月产出数据)略逊于我们的预计，但不能说严重到了造成重大问题或改变整体局势的程度，”企划财政部经济政策部门主管Kim Chul-ju称。

一位央行官员也表示，5月数据受“非经济面因素”影响很大，他指的是长假期。根据韩国投资证券(Korea Investment and Securities)的一位分析师，今年5月假期为2000年以来同月最多。