香港新股：中国圣牧有机奶业IPO拟筹高至13.1亿港元--销售文件

路透香港6月27日 - 据路透周五获得的销售文件显示，中国最大有机乳品公司--圣牧有机奶业有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至13.1亿港元。

文件显示，这家拥有蒙牛集团为主要客户的公司，拟按每股2.39-2.95港元，初步发售4.448亿股新股，集资10.6-13.1亿港元，主要用于建设新牧场、收购奶牛和扩充液态奶生产设施等等。未计超额配售权的上市市值约152-187亿港元。

圣牧已锁定中粮（北京）农业产业股权投资基金为基础投资者，认购其3,000万美元的股份。该基金由中粮集团、建银投资、路易达孚、三井住友银行、Horley Investments以及中粮农业产业投资基金公司合资成立，去年9月亦以基础投资者身份认购辉山乳业 4,000万美元IPO股份。

圣牧今天开始路演，预算于7月7日定价，15日在联交所挂牌上市，股份编号为“1432.HK”，保荐人为中银国际、高盛 。

圣牧的业务从牧草种植、奶牛养殖到生产原料奶以及加工生产液态奶。公司于2011年首次就有机奶牛养殖及加工按欧盟标准获得法国国际生态认证中心认证，2012年开始推出自有品牌液态奶产品。

以去年的有机原料奶产量计，圣牧是中国最大的有机奶公司，市场份额54.2%。不过，中国的有机奶占整体原料奶市场的0.5%，预料到2018年这个比重将升至3.2%。

该公司前身为于2009年在内蒙古成立的圣牧控股，现时公司的控股股东为包括多名高管控制的World Shining，2013年引进机构投资者高盛、霸菱、红杉及中银国际。蒙牛集团早年曾经是圣牧的股东，至今仍然是公司最主要客户。圣牧董事长兼首席执行官姚同山为蒙牛集团前雇员。

2013年度，圣牧的销售收入为11.44亿元人民币，净利3.27亿元，分别按年增长63%及67%。（完）

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