路透调查：日央行第二季短观调查料显示企业信心略降，但好转可期

* 公布时间：6月30日2350 GMT

* 大型制造业景气判断指数预估为正15，前值正17

* 大型制造业和非制造业前景预计均将好转

* 大型企业2014/15财年资本支出计划料增长6.0%

* 5月工厂产出料增0.9%

路透东京6月27日 - 日本制造业信心在4-6月料略微下滑，但下一季可能好转。这说明，人们预期消费者支出在受到消费税上调打压后，将逐步回升。

预计大型企业在本财年提高资本支出，幅度大于此前计划，说明越来越多企业认为投资工厂和设备将在未来带来回报。

路透对19位分析师的调查显示，日本央行季度短观调查的大型制造业景气判断指数料较三个月前下降2点至正15。

这将是一年多以来该指数首次下滑。4月1日全国消费税上调，对消费者支出产生了暂时性影响。

服务业景气指数也预计下滑，大型非制造业指数料下降5点至正19，也是逾一年以来首次下跌。

分析师表示，海外经济体好转和日本企业劳动力需求强劲，说明企业信心将保持稳固。这也意味着日本央行不需要考虑进一步的刺激措施。

“我预计企业信心不会大幅恶化，”三井住友资产管理的资深分析师Hiroaki Muto表示。

“政府政策在发生作用，经济走出了通缩。没人预计会出现衰退，因此制造商的产出没有必要降低。”

大型制造业和非制造业信心未来三个月料将增强，暗示企业预计经济将摆脱消费税上调的影响。

第二季央行短观调查料将显示，大型企业本财年资本支出将增加6.0%，增幅高于前次调查的0.1%。本财年从4月开始。

另一份调查显示，5月工业产出预计增长0.9%，而前月则为降低2.8%，表明制造业开始重获增长势头。

工业产出数据将于6月29日2350GMT公布。

受消费税上调影响，日本经济可能在4-6月暂时萎缩，但预计之后将恢复温和增长。