中国房地产：呼和浩特官网再刊更正后文件，成国内首个明文取消限购城市

路透北京6月25日 - 中国内蒙古呼和浩特市周五在官网刊登更正别字后的办公厅文件，而原先涉及取消限购的内容未有改变，仍规定居民购房时无需再提供住房套数证明。呼市成为中国首个明文规定取消限购的城市。

呼和浩特房地产开发监督管理处网站最新发布的“更正声明”称，将第七项第二行括号内“含二套住房”改为“含二手住房”。除此之外其刊登的通知内容与前一版相比未有改变。

该通知于6月13日印发并自发文之日起实施，已抄送国家住房和城乡建设部房地产市场监管司，6月20日网站刊出，但在周三下午稍晚通知从网站撤下，引发市场各种揣测和解读。

呼市《关于切实做好住房保障工作促进全市房地产市场健康稳定发展的实施意见》明确提出，要充分发挥市场对资源配置的决定性作用，取消商品房销售方案备案的制度。

通知具体规定，居民购买商品住房（含二手住房）在办理签约、网签、纳税、贷款以及权属登记时，不再要求提供住房套数查询证明。产权登记部门在办理相关业务时，不再对购房人的房屋套数进行查询，并允许外来人口在市区购买成套商品住房（含二手住房）。

在公积金贷款方面，通知表示将支持普通住房消费。购买普通商品住房公积金贷款首付比例调整为30%，住房公积金贷款最高额度提高为50万元人民币，最长时限为30年。

考虑到呼市高企的库存以及楼市放缓压力，业内多认为其放松限购在情理之中，且不会造成太大的市场影响。

这是国内首个明文规定取消限购的城市。随着中国楼市放缓压力逐渐增大，越来越多的地方加入房地产政策微调的行列。此前已有网传沈阳市放宽限购，本地人和外地人可在满足一定条件下可购多套住房，但消息流传仅一日，沈阳市即否认称未取消限购。迄今至少有接近20个城市已或明或暗对楼市政策进行了微调松绑。

微调内容通常涉及：降低限购门槛，放松非户籍资格审查和购房落户政策；微调公积金政策，提高公积金可贷额度；税收减免、优惠补贴；房价审查，限制降幅等。(相关背景资料可点选 )

呼市对房地产的松绑也体现出本届政府正对不同地区进行“分类指导”的楼市调控思路。即对一线城市继续增加供应，遏制投资投机性需求，限购政策不退出；对于库存比较高的城市要控制住宅用地规模，调整新建商品住房上市结构，通过必要的积极手段支持当地居民合理住房需求，消化库存。

住房和城乡建设部总经济师冯俊亦在近期强调，各地房地产市场出现分化，应继续坚持“分类调控”的基本原则加以应对。

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