香港个股：俄铝将向英国法院寻求批准其债务重组计划

路透墨尔本6月27日 - 俄罗斯铝业联合公司(俄铝) 再一次获得贷款机构的宽限，偿债期限延至10月底，以便公司对36亿美元债务进行再融资。同时俄铝还寻求法院批准一项债务重组计划，该计划遭到一些贷款方的反对。

如果偿债期限不能延后，这家俄罗斯铝业巨擘将在7月7日面临违约。铝价下滑导致该公司利润遭受重创。

俄铝表示，94%的贷款方同意进行债务重组，但由于未能得到全部贷款机构的支持，该公司将请求英国法庭批准一项债务偿还安排，以便实施债务协议。

“我们很高兴债务再融资的努力得到了这么多贷款机构的支持。不过，我们也感到失望，有极少数贷款机构不支持，”俄铝副执行长Oleg Mukhamedshin在周五的声明中说。

该公司表示，通过英国法院实现偿债安排计划，这已经成为一项重要的重组工具。

“这可以防止少数拒不妥协的债权人阻挠公司大多数债权人的意愿，”俄铝称。

俄铝因铝价大幅下滑而长时间亏损。铝价最近才从四年半低点反弹，得益于全球生产商面对供应过剩局面而减产。

俄铝股价今年劲扬将近60%，受到市场改善以及债务危机解决的前景鼓舞。(完)