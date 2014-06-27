香港股市：早盘下滑，受中资保险股拖累

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透香港6月27日 - 香港股市周五早盘下滑，从本月稍早高点回落的中资保险股领跌。前日香港股市强势上涨。
恒生指数 微跌0.2%至23,155.9点，本周周线也下跌0.2%，主要受累于周一大跌。
恒生国企指数 下滑0.8%，周线跌1.4%，为4月底以来最差周度表现。
“香港股市能否上涨，主要取决于中国大陆市场。如果A股出现像样的反弹，香港股市也会表现很好，因为我们仍然落后于所有成熟市场，”敦沛证券副总裁黄志阳称。
中国人寿 跌2%。
中国旺旺 再度领涨，升1.5%至5月30日以来高点，周四跳涨5.3%。(完)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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