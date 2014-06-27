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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 13:06 BJT

香港股市：早盘下滑，受中资保险股拖累

路透香港6月27日 - 香港股市周五早盘下滑，从本月稍早高点回落的中资保险股领跌。前日香港股市强势上涨。

恒生指数 微跌0.2%至23,155.9点，本周周线也下跌0.2%，主要受累于周一大跌。

恒生国企指数 下滑0.8%，周线跌1.4%，为4月底以来最差周度表现。

“香港股市能否上涨，主要取决于中国大陆市场。如果A股出现像样的反弹，香港股市也会表现很好，因为我们仍然落后于所有成熟市场，”敦沛证券副总裁黄志阳称。

中国人寿 跌2%。

中国旺旺 再度领涨，升1.5%至5月30日以来高点，周四跳涨5.3%。(完)
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