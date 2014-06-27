香港股市：早盘下滑，受中资保险股拖累

路透香港6月27日 - 香港股市周五早盘下滑，从本月稍早高点回落的中资保险股领跌。前日香港股市强势上涨。

恒生指数 微跌0.2%至23,155.9点，本周周线也下跌0.2%，主要受累于周一大跌。

“香港股市能否上涨，主要取决于中国大陆市场。如果A股出现像样的反弹，香港股市也会表现很好，因为我们仍然落后于所有成熟市场，”敦沛证券副总裁黄志阳称。