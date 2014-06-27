日本股市：受美国经济疑虑拖累午后跌1.6%，但6月料录得不错涨幅

路透东京6月27日 - 日本股市日经指数周五跌至一周半低位，因投资者了结获利，且美国经济增长忧虑及日圆走升打压人气。

日经指数 午后跌1.6%至15,070.53点，最低探至6月18日以来低点15,027.31。

日经指数本周料下跌1.8%，但本月上涨3.1%。

交易商称，投资者在午餐时间设定期权卖单，想在周末前了结获利。这些操作在现货市场引发卖压。

“投资者担心市场出现的超买迹象，而且下周有重要经济数据发布，尤其是此前美国公布的消费者数据打击人气，”一家外资券商的资深交易员表示。