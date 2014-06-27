日本股市：受美国经济疑虑拖累午后跌1.6%，但6月料录得不错涨幅

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透东京6月27日 - 日本股市日经指数周五跌至一周半低位，因投资者了结获利，且美国经济增长忧虑及日圆走升打压人气。
日经指数 午后跌1.6%至15,070.53点，最低探至6月18日以来低点15,027.31。
日经指数本周料下跌1.8%，但本月上涨3.1%。
交易商称，投资者在午餐时间设定期权卖单，想在周末前了结获利。这些操作在现货市场引发卖压。
“投资者担心市场出现的超买迹象，而且下周有重要经济数据发布，尤其是此前美国公布的消费者数据打击人气，”一家外资券商的资深交易员表示。
东证股价指数 跌1.1%至1,249.75点。JPX-日经400指数 跌1.1%至11,361.77点。(完)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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