中国个股：青岛德诚骗贷案发酵，山煤国际起诉德诚等要求还款逾10亿元

路透上海6月27日 - 中国山煤国际能源集团股份有限公司 旗下全资子公司山煤煤炭进出口公司，近日起诉青岛德诚矿业公司等，要求这些被告履行还款义务，涉案金额价值逾10亿元人民币。

民营金属贸易商青岛德诚矿业正是前期青岛德诚骗贷案的主角，该公司涉嫌金属融资诈骗。德诚矿业是德正资源控股有限公司的子公司，后者总部在青岛，公司主席为新加坡人陈基鸿。

山煤国际周五公告显示，山煤进出口根据与德诚矿业的约定，在进口铝粉铝锭和电解铜或向德诚采购氧化铝后，向德诚指定的下游采购方交付货物，但采购方并未支付货款。德诚矿业及德正资源应为这些采购交易提供担保或承担连带责任，欠付款项总计约1.2亿美元和3.5亿元人民币。

公告称，进出口公司已于周三向山西省高级法院提起诉讼，被告方包括青岛德诚矿业、德正资源及相关采购方，山西高院已接收该诉讼材料。目前进出口公司已采取了财产保全措施，并与各大银行协商沟通，确保山煤国际资金链条安全稳定。

近期，山煤国际决定为山煤进出口公司向一些银行申请的授信提供担保，包括中信银行 的10亿元授信、招商银行 的5亿元授信，期限均为三年。