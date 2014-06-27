国际油市：布兰特原油持于113美元上方，周线或创3月以来最大跌幅

“风险不容忽视，但随着时间流逝，投资者益发担心(布兰特原油累积的)风险溢价，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。“如果伊拉克政府保持稳定，我们可能开始见到一些投资者解除仓位。”

0525GMT时，布兰特原油期货 持平在113.21美元，上交易日下跌0.79美元。布兰特本周将下跌1.4%，为三个月来最大跌幅。

美国原油期货 跌0.01美元至105.83美元，上日跌0.66美元报105.84，为6月11日以来最低结算价。本周料将下跌1.4%，为一个月来最大。

Spooner表示，如果逊尼派武装份子和伊拉克政府军之间的战斗保持在巴格达北部，那么供应受干扰的可能性就会降低。

投资人仍关注双方对伊拉克最大炼厂的争夺情况。

世界六大国高层外交人士周四于布鲁塞尔开会，想办法恢复与伊朗间有关核子计画的协商，目前距离签定协议的最后期限7月20日仅剩不到四周时间。

利比亚国家石油公司(NOC)一名发言人周四表示，在西南部El Feel油田每日产出扩增至10.5万桶之后，目前每日产出为30万桶。发言人El Harrai 表示，东部Hariga石油港口已经重新开启，并准备迎来一艘油轮；5月中旬以来该港口维持关闭状态。(完)

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