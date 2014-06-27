台湾股市：周线连六红，将进入除权息旺季指数震荡为主

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透台北6月27日 - 台湾股市周五微幅收低，但周线涨33点并出现第六根红棒。分析师指今日亚股受美国股市疲弱影响普遍下滑，台股维持高档震荡仍属强势。
台湾加权股价指数 收低0.15%或14.11点，至9,306.83点。今日成交值 为935.93亿台币，上交易日修正后为984.71亿。
〞今日摩台指结算，但外资昨日已先拉高，今天仍结算在高档。〞台新投顾经理黄文清称。
不过他也提醒，进入7、8月将迈入上市柜公司除权、息的季节，经计算，今年大盘指数将因此扣减掉280点。下周将有台塑 、台化 等大型股除息，且企业将陆续公布6月营收，预料指数顶多以震荡为主。
亚洲股市周五大多下跌，受累于美国股市疲软表现，市场也怀疑美国经济强劲的程度；这种怀疑推高美国公债价格。本地时间13:50时，MSCI亚太除日本明晟指数 跌0.05%。(完)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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