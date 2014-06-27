台湾股市：周线连六红，将进入除权息旺季指数震荡为主

路透台北6月27日 - 台湾股市周五微幅收低，但周线涨33点并出现第六根红棒。分析师指今日亚股受美国股市疲弱影响普遍下滑，台股维持高档震荡仍属强势。

台湾加权股价指数 收低0.15%或14.11点，至9,306.83点。今日成交值 为935.93亿台币，上交易日修正后为984.71亿。

〞今日摩台指结算，但外资昨日已先拉高，今天仍结算在高档。〞台新投顾经理黄文清称。

不过他也提醒，进入7、8月将迈入上市柜公司除权、息的季节，经计算，今年大盘指数将因此扣减掉280点。下周将有台塑 、台化 等大型股除息，且企业将陆续公布6月营收，预料指数顶多以震荡为主。