更新版1-日本经济：失业率触及16年低点，未来消费支出前景料有反弹

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
**料无宽松计划**
分析师预计，由于消费税上调影响，日本经济第二季料将萎缩。6月进行的路透调查预计经济较前季下滑1.2%。
鉴于支出数据疲弱，本次萎缩可能更为严重，但强劲的就业市场和计划中的夏季奖金支付有望支撑支出。
“支出可能需要多一点时间来回升，但不需要转为对经济悲观，”Miyazaki表示。
周五数据显示，日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.4%，符合市场预期。该指数包括油价，但剔除了波动较大的生鲜食品。
这创下1982年4月以来最快增速。消费税上调全面推高了物价。
扣除消费税上调影响，核心CPI同比增幅为1.4%，略低于前月的1.5%，主要是由于日圆疲软的影响消退，以及去年电价上涨。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 李婷仪/高琦)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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