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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 14:31 BJT

更新版1-日本经济：失业率触及16年低点，未来消费支出前景料有反弹

**料无宽松计划**

分析师预计，由于消费税上调影响，日本经济第二季料将萎缩。6月进行的路透调查预计经济较前季下滑1.2%。

鉴于支出数据疲弱，本次萎缩可能更为严重，但强劲的就业市场和计划中的夏季奖金支付有望支撑支出。

“支出可能需要多一点时间来回升，但不需要转为对经济悲观，”Miyazaki表示。

周五数据显示，日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.4%，符合市场预期。该指数包括油价，但剔除了波动较大的生鲜食品。

这创下1982年4月以来最快增速。消费税上调全面推高了物价。

扣除消费税上调影响，核心CPI同比增幅为1.4%，略低于前月的1.5%，主要是由于日圆疲软的影响消退，以及去年电价上涨。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 李婷仪/高琦)
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