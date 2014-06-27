更新版1-日本经济：失业率触及16年低点，未来消费支出前景料有反弹

**料无宽松计划**

分析师预计，由于消费税上调影响，日本经济第二季料将萎缩。6月进行的路透调查预计经济较前季下滑1.2%。

鉴于支出数据疲弱，本次萎缩可能更为严重，但强劲的就业市场和计划中的夏季奖金支付有望支撑支出。

“支出可能需要多一点时间来回升，但不需要转为对经济悲观，”Miyazaki表示。

周五数据显示，日本5月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.4%，符合市场预期。该指数包括油价，但剔除了波动较大的生鲜食品。

这创下1982年4月以来最快增速。消费税上调全面推高了物价。