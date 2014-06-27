《汇市简讯》欧洲开盘：周末临近，市况走低

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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* 澳元/美元上涨0.23%，美元/日圆下跌0.34%，欧元/美元上涨0.11%，新西兰元/美元上涨0.06%。
* 日股日经指数下跌1.69%，明晟(MSCI)亚太地区(日本除外)股指下跌0.1%，标普电子迷你期指下跌0.22%，美国公债10年期收益率报2.5160%。
* 日本失业率触及16年低位，暗示支出料有反弹。
* 韩国5月工业生产创五年最大按月降幅，央行或推迟加息 (完)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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