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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 13:57 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：周末临近，市况走低

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* 澳元/美元上涨0.23%，美元/日圆下跌0.34%，欧元/美元上涨0.11%，新西兰元/美元上涨0.06%。

* 日股日经指数下跌1.69%，明晟(MSCI)亚太地区(日本除外)股指下跌0.1%，标普电子迷你期指下跌0.22%，美国公债10年期收益率报2.5160%。

* 日本失业率触及16年低位，暗示支出料有反弹。

* 韩国5月工业生产创五年最大按月降幅，央行或推迟加息 (完)
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