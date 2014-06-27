台湾债市：殖利率随美债第三日收低，央行对通膨展望温和

* 殖利率第三日收低，央行言论偏鸽派稳住多方阵脚 * 下周一或有季底作帐行情，逢低小心解套卖压出笼 * 下周103/6区间料在1.55-1.60%，103/10则在1.14-1.20% 路透台北6月27日 - 台湾公债殖利率周五第三日收低。因台湾央行对通膨展望温和，且昨晚美国10年公债 殖利率触及三周低位的带动。 10年公债103/6 殖利率周线收低4.35基点至1.570%。交易商认为，在历经发债计画、五年券1 03/9 标售不佳以及央行理监事会议等变数洗礼后，债市殖利率止弹回稳。下周一或因半年报作帐 仍有下跌机会，但要小心解套卖压随时出笼。 〞央行讲话不似市场预期般偏空，短线继续(殖利率)弹多修正。〞一证券商交易员说。 不过他也表示，今日殖利率开低后即停滞不动，显示市场审慎偏空的气氛未明显转向。下周要观察邮局是 否仍释出五年冷券筹码，以及殖利率逢低是否引发套牢卖压出笼，此外，美债殖利率走向也是重点。 一票券商交易员表示，虽然债市短线气氛好转，不过从五年券103/9投标倍数偏低、国库对利率容忍度升 高等讯号来看，实在让人对债市无法乐观以对，近期虽会对乖离过大的殖利率进行修正，但中期而言，债市偏 空的格局不会改变。 “今年标五年券的都还赔钱，殖利率若再往下会遭遇卖压。”一位证券商交易主管说。 除短券筹码有待沉淀外，交易商也提及，时序迈入7月，将陆续进行20、30年长债的标售，此将考验寿险 业等终端买盘对于利率的看法。 一证券商交易主管表示，目前包括20、30年公债在次级市场的成交利率，都已经高于上半年标售时的利率 水准。这让市场对殖利率长端的稳定度不敢乐观以对。 根据财政部公布的第三季发债计画，将于7月28日标售300亿台币的20年期公债，紧接着在30日标售350亿 台币的30年期公债。 交易商预估，下周10年公债103/6殖利率区间料在1.55-1.60%，五年公债103/10 发行前交易 殖利率则看在1.14-1.20%。 央行在第二季理监事会议后发布的新闻稿中表示，实际产出仍低于潜在产出，通膨展望尚在可控制范围； 另因欧美货币政策走向可能影响国际金融市场，以及地缘政治风险，全球景气仍具不确定性。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6 -3.00 1.5700 1.5650-1.5850 46.5 5 103/10 -- 1.1695 1.1550-1.1700 44.0 本周及下周全球重要经济事件与数据包括： 6/27(五)：英国第一季GDP、企业投资和经常帐收支终值、欧元区6月企业景气指数和消费者信心指数、德 国6月CPI和消费者物价调和指数(HICP)、美国路透/密西根大学消费者信心指数6月终值、美国经济周期研究所 (ECRI)一周领先指标。 6/30(一)：日本5月建筑订单和房屋开工、德国5月实质零售销售、欧元区6月通胀率初值、美国6月芝加哥 PMI和5月成屋待完成销售指数、韩国6月CPI、日本央行第二季短观调查、美国蒙大拿和犹他州银行家协会2014 年会议(至2日)； 7/01(二)：中国6月官方制造业PMI和滙丰制造业PMI终值、韩国6月制造业PMI和贸易收支、日本5月加班工 资和6月制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月制造业PMI、德国6月经季节调整失业数据、欧元区5月失业率 、美国6月制造业PMI终值、美国6月ISM制造业指数、美国6月达拉斯联邦储备银行服务业指数、德国财政部长 朔伊布勒发表讲话； 7/02(三)：欧元区5月PPI、美国6月ADP就业报告、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国5月工厂订单和耐 久财订单、美联储主席叶伦在IMF主办的活动上发表演讲； 7/03(四)：中国6月官方非制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月服务业PMI、欧元区5月零售销售、美 国6月非农就业、美国和加拿大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PMI终值、美国6月ISM非制造业指数、 欧洲央行管委会召开会议，之后宣布利率并召开记者会、欧洲央行总裁德拉吉发表讲话； 7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.5700 5 103/9 1.1630 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)