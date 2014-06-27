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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 14:21 BJT

日本债市：十年期日债收益率跌至一年低点0.555%，质疑美国经济前景

路透东京6月27日 - 日本十年期公债收益率周五短暂跌至0.555%，为2013年5月以来最低位，因投资者担忧美国经济增长前景，从而推动全球公债收益率走低。

十年期美国公债收益率周五触及四周低点，十年期德国公债收益率也降至一年低点，美国近期出炉数据疲弱，引发对该国经济稳健增长前景的质疑。（完）

(编译 高琦 审校 田建华)
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