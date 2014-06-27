日本债市：十年期日债收益率跌至一年低点0.555%，质疑美国经济前景

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透东京6月27日 - 日本十年期公债收益率周五短暂跌至0.555%，为2013年5月以来最低位，因投资者担忧美国经济增长前景，从而推动全球公债收益率走低。
十年期美国公债收益率周五触及四周低点，十年期德国公债收益率也降至一年低点，美国近期出炉数据疲弱，引发对该国经济稳健增长前景的质疑。（完）
(编译 高琦 审校 田建华)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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