新闻稿：香港银行体系的展望仍为负面--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年6月26日—穆迪投资者服务公司表示，未来12-18个月香港银行体系的展望为负面。该评级展望自2013年6月以来维持不变。

穆迪副总裁/高级分析师徐嵩宜表示：「造成负面展望的主要因素包括银行业内地业务规模扩大、内地信贷状况恶化、香港经济领域资产市场失衡、以及政府拟设立新的银行处置机制。」

经过长期极度宽松的货币环境之后，利率将在2015年开始上升，因此香港经济和银行业可能面临更严峻的营运环境。

穆迪在刚刚发表的报告《香港银行体系展望》 (Hong Kong Banking System Outlook) 中得出上述结论。报告阐述了穆迪对未来12-18个月香港银行体系中银行信用状况变化的预期。

报告指出，2013年香港银行的内地业务增长了29%，2013年底占总资产的比例从2012年底的16%上升至20%。

报告称，推动香港银行的内地业务强劲增长的主要因素是内地和海外企业的跨境贸易和投资活动扩大、香港的融资成本相对低于内地、内地相对紧张的流动性促使信贷需求从内地转向香港。

穆迪的报告显示，迄今为止香港银行在其内地相关贷款方面坚持审慎的放贷标准，而且资产质素指标良好。

但是，随着香港银行体系逐渐成为中国内地重要的境外金融管道，其内地相关业务的迅速增长以及财务状况的转变蕴含着风险。内地业务的强劲增长将对某些银行的流动性和资本水准造成一定压力。

穆迪的报告还指出，虽然香港房价在2009-2012年间上涨逾一倍之后已经倾向稳定，但相对于租金而言仍居高不下，继续对香港地区经济和银行业造成压力。

虽然穆迪认为香港银行业能够承担房价大幅下跌的直接冲击，但房价的大幅下跌将对经济产生负面影响，进而可能损害银行的信用状况。

穆迪的报告称，两类香港客户 (无抵押消费贷款借款人和中小企业借款人) 对银行构成的信用风险最大。

2013年非按揭消费贷款增长了17%，该类贷款对经济周期的敏感性高于按揭贷款。

报告还指出，由于土地和劳动力成本持续上升，在华南开展业务的香港中小企业的营运环境不利。中型银行对这类借款人的财务状况尤为敏感。

穆迪的报告进一步指出，虽然营运环境仍蕴含着风险，但香港经济和银行业原本实力强劲。例如，银行业2013年取得了良好的财务业绩，其中资产质素指标稳健、资本实力雄厚而且盈利能力良好。

强劲的财务状况是香港银行业继续享有高信用评级的原因。在我们的所有银行评级范围内，香港银行业加权平均基础信用评估位居全球第二，仅次于新加坡。对该体系负面展望的理解应考虑这一很高的起点，该展望也反映出穆迪对其信用状况可能从高基数小幅恶化的预期。

关于拟定设立的政府处置机制，穆迪称这方面的进展对于银行债权人具有负面信用影响，因为债权人受到公共部门支持的可能性较小，更可能在银行陷入困境时蒙受亏损。