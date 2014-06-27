韩国汇市：韩元触及近六年高点，周线走高0.7%

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透首尔6月27日 - 韩国韩元兑美元 周五升至近六年高位，受5月经常账户盈余提振，且出口商买入韩元用于月末结算。
韩元兑美元 一度高见1,013.2，为2008年8月1日以来最高位，随后回吐升幅，因外汇监管当局疑似购入美元干预韩元升势。
韩元兑美元国内收报1,013.4，较周四国内收盘价1,016.2上扬0.3%，周线上涨0.7%。(完)
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路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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