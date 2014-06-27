版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 14:17 BJT

韩国汇市：韩元触及近六年高点，周线走高0.7%

路透首尔6月27日 - 韩国韩元兑美元 周五升至近六年高位，受5月经常账户盈余提振，且出口商买入韩元用于月末结算。

韩元兑美元 一度高见1,013.2，为2008年8月1日以来最高位，随后回吐升幅，因外汇监管当局疑似购入美元干预韩元升势。

韩元兑美元国内收报1,013.4，较周四国内收盘价1,016.2上扬0.3%，周线上涨0.7%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐