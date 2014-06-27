印度输气管道爆炸导致 10多人丧生

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里6月27日 - 印度国有能源企业GAIL（India） 称，公司在印度南部安得拉邦运营的输气管道周五发生爆炸，导致10多人死亡。
“从现场GAIL官员那里传来的消息显示，死亡人数为13或14人。”GAIL发言人说道。受害者是当地居民，现场的火灾已经被控制住。
发生爆炸的输气管道直径为18英寸，该管道向Lanco Infratech 运营的一个发电厂输送天然气。
印度总理办公室发布的声明称，总理莫迪要求联邦石油部门和GAIL董事长确保立即投入现场救灾。
安得拉邦首席部长N. Chandrababu Naidu在Twitter上发布消息称，邦政府已经下令调查，并将为预防类似事故制定行动计划。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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