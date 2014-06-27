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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 14:23 BJT

日本股市：收跌至一周半低点，受累于对美国经济疲软的忧虑

路透东京6月27日 - 日本股市日经指数周五跌至一周半低点，因投资者了结获利，而整体人气受累于对美国经济疲软及日圆强势的担忧。

日经指数 收跌1.4%至15,095.00点，为6月17日以来最低收盘水平。

该指数本周下滑1.7%。

东证股价指数 跌0.8%至1,253.15点，JPX-Nikkei 400指数 走低0.9%至11,391.36点。(完)
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