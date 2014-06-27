中国信用市场观察：牛市下半场分化行情继续--PDF版本****

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
亲爱的客户，您好： 中国信用债市场发展迅速，市场规模不断扩大，参与机构也日渐增加。路透中文每周五发出“中国信用市场观察”，回顾一周的信用债市场运行动态及重要事件，并展望未来市场趋势。 欲浏览最近一期观察的简体版PDF，请点选：bit.ly/1iMxBKg 欲浏览最近一期观察的繁体版PDF，请点选：bit.ly/1lUhnho 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 yong.xu1@thomsonreuters.com
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。