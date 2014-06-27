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市场报道 | 2014年 6月 27日 星期五 14:30 BJT

《汇市简讯》美元/日圆选择权隐含波动率弹离低点，因现汇续跌

0618 GMT -

* 一周期选择权到期日适逢美国国庆日假期，但跨越欧洲央行会议及美国非农就业数据公布时段

* 美元/日圆选择权隐含波动率弹离多年低点，因现汇延续跌势

* 美元/加元攻克1.0700障碍后，短天期选择权波动率亦上扬

* 欧元/美元、瑞郎及英镑相关波动率持续承压(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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