《汇市简讯》美元/日圆选择权隐含波动率弹离低点，因现汇续跌

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
0618 GMT -
* 一周期选择权到期日适逢美国国庆日假期，但跨越欧洲央行会议及美国非农就业数据公布时段
* 美元/日圆选择权隐含波动率弹离多年低点，因现汇延续跌势
* 美元/加元攻克1.0700障碍后，短天期选择权波动率亦上扬
* 欧元/美元、瑞郎及英镑相关波动率持续承压(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。