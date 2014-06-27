中国股市：沪综指收盘小跌，炒新潮带动小盘股和次新股受关注

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透北京6月27日 - 中国股市沪综指周五收盘小跌。分析师指出，今日公布的工业企业利润数据较为平稳，以中国石化 为代表的周期股有所反弹，令大盘走势较为稳定。炒新热潮依然继续，昨上市的龙大肉食 等三只新股继续涨停，令小盘股、次新股亦受关注。
沪综指 收报2,036.510点，跌2.167点或0.11%，该指数全周累计上涨0.49%；上证A股今日成交766亿元人民币，上交易日为665亿元。
“中国石化一涨起来就稳住了大盘，但是整个市场的热点还是在小盘股上。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。
昨日上市的三只次新股龙大肉食、雪浪环境 和飞天诚信 今日依旧均封死涨停板，三股换手率仍未见大幅放大。而中国石化收涨0.58%。
他并指出，下半年经济在稳增长的政策刺激下有可能稳步回升，但回升的空间不会很大，企业利润整体应该与宏观经济的趋势一致。
中国经济企稳的迹象从统计局周五公布的利润数据略见一斑。1-5月全国规模以上工业企业实现利润数增长9.8%，总体基本平稳，5月当月增速同比增长8.9%，增速比4月回落0.7个百分点。
沪深300指数 收报2,150.258点，涨0.05%；沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,140.6点，涨0.14%，成交560,419手。（完）
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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