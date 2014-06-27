中国股市：沪综指收盘小跌，炒新潮带动小盘股和次新股受关注

路透北京6月27日 - 中国股市沪综指周五收盘小跌。分析师指出，今日公布的工业企业利润数据较为平稳，以中国石化 为代表的周期股有所反弹，令大盘走势较为稳定。炒新热潮依然继续，昨上市的龙大肉食 等三只新股继续涨停，令小盘股、次新股亦受关注。

沪综指 收报2,036.510点，跌2.167点或0.11%，该指数全周累计上涨0.49%；上证A股今日成交766亿元人民币，上交易日为665亿元。

“中国石化一涨起来就稳住了大盘，但是整个市场的热点还是在小盘股上。”湘财证券策略分析师朱礼旭表示。

昨日上市的三只次新股龙大肉食、雪浪环境 和飞天诚信 今日依旧均封死涨停板，三股换手率仍未见大幅放大。而中国石化收涨0.58%。

他并指出，下半年经济在稳增长的政策刺激下有可能稳步回升，但回升的空间不会很大，企业利润整体应该与宏观经济的趋势一致。

中国经济企稳的迹象从统计局周五公布的利润数据略见一斑。1-5月全国规模以上工业企业实现利润数增长9.8%，总体基本平稳，5月当月增速同比增长8.9%，增速比4月回落0.7个百分点。