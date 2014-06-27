中国外汇：央行发布结售汇管理办法，降低业务门槛明确银行权责

路透北京6月27日 - 中国央行周五发布银行办理结售汇管理办法，正式对结售汇业务和监管做出规定。管理办法降低了银行准入条件，赋予银行更大自主权，同时强调业务审核和风险管理，并修订部分罚则内容。

管理办法将结售汇业务分为即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务，分别制定管理规范。银行可以根据经营需要一并申请即期结售汇业务和人民币与外汇衍生产品业务资格，而此前需要对各业务分别进行申请。

将自8月1日起施行的该管理办法强调，银行应当建立、健全本行结售汇业务风险管理制度，并建立结售汇业务经营和风险管理定期评估机制，外管局对银行办理结售汇业务中执行外汇管理规定的情况实行定期评估。

业务审核方面，银行办理结售汇业务时，应当按照“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则对相关凭证或商业单据进行审核；办理人民币与外汇衍生产品业务时，应当与有真实需求背景的客户进行与其风险能力相适应的衍生产品交易。

银行应当遵守结售汇综合头寸管理规定，在规定时限内将结售汇综合头寸保持在核定限额以内。银行结售汇综合头寸限额根据国际收支状况、银行外汇业务经营情况以及宏观审慎管理等因素，按照法人监管原则统一核定，外国银行分行视同法人管理。

罚则方面，对于银行未经批准擅自办理结售汇业务的、未按规定审核相关凭证或商业单据的、未按规定将结售汇综合头寸保持在核定限额内的、未按规定执行中国人民银行和国家外汇管理局汇价管理规定的，以及银行未按规定向外汇局报送结售汇、综合头寸等数据资料的情况，将依例处罚。

中国外管局周三发文支持银行增加外汇期权和掉期互换等外汇产品，意在助力客户规避汇率风险，并支持外贸的稳定发展。分析师指出，这一新规将有助于活跃外汇市场，并丰富了当前双向波动的汇率市场背景下企业和市场主体的汇率风险规避的工具。 （完）

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