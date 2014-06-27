更新版 1-日本经济：上一财年税收收入触及六年高位--消息人士

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
企业税收预计将达到约10.5兆日圆，比原先预期的10.06兆日圆要多。
来自所得税的税收预计将升至15.5兆日圆左右，或较最初预期高出7,000亿日圆。
从下一财政年度开始，安倍晋三政府将分阶段下调企业税率，至低于30%的水准，以此向企业提供支持并吸引海外公司。
日本政府的这一计划，让一些人担心该国将更加难以降低现有公共债务。当前日本公共债务规模已经是其5兆美元经济总量的两倍。
政府官员在考虑如何弥补因企业税率降低而减少的税收。当前日本企业税率在35%以上，在全球排名居前。
上一财政年度日本税收增加，支持了一部分政府人士的观点，即只要经济强劲成长，削减企业税会对税收的影响为中性。(完) (编译 洪曦/王洋; 审校 田建华/李春喜)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选