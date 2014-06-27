更新版 1-日本经济：上一财年税收收入触及六年高位--消息人士

企业税收预计将达到约10.5兆日圆，比原先预期的10.06兆日圆要多。

来自所得税的税收预计将升至15.5兆日圆左右，或较最初预期高出7,000亿日圆。

从下一财政年度开始，安倍晋三政府将分阶段下调企业税率，至低于30%的水准，以此向企业提供支持并吸引海外公司。

日本政府的这一计划，让一些人担心该国将更加难以降低现有公共债务。当前日本公共债务规模已经是其5兆美元经济总量的两倍。

政府官员在考虑如何弥补因企业税率降低而减少的税收。当前日本企业税率在35%以上，在全球排名居前。