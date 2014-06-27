中国票据市场：转贴利率窄幅波动，季末出票压力有限下月料重回跌势

路透上海6月27日 - 中国票据市场本周转贴利率窄幅波动，临近季末指标考核，机构普遍降低了交易频率，不过出票意愿大多不强，在资金整体宽裕以及规模压力不大的情况下，看好下半年市场走势已成共识，料下月转贴利率将重回跌势。

“这周转贴比较平稳，稍微有一点小浮动，主要跟资金变化，现在（转贴年利率）5.1-5.15%左右吧，跟上周差不多。”上海一银行交易员称。

他并指出，临近季末，本应是出票较为集中的时段，但市场呈“非典型”走势，尽管有些机构出票，但收票需求依然存在，市场仍处较为平衡的状态。

他认为，市场表现偏强，一方面是中长期资金预期较为稳中偏松，另外由于同业业务的规范，银行部分非标资产到期后不续做，也有一部分转向票据资产，“要避免期限错配，可选择的品种不多，可以先拿票据补一下。”

月底将至，银行间市场周五资金面仍平稳，尽管主要回购加权利率 中，除隔夜品种外大多走高，但仍是受到信用债质押拉高均价的因素扰动，资金整体供给依旧充裕，半年末时点料将安然度过。

上述交易员并预计，在度过半年末时点后，收票需求有望进一步释放，7-8月份转帖利率下行是大概率事件。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.0043/4.9281 5.2300/5.1283 5.5930/5.4530

上周五 4.9049/4.8253 5.1900/5.0963 5.6180/5.4670

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变动 +9.94bp/+10.28bp +4.00bp/+3.20bp -2.50bp/-1.40bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.9657%，上周五报在4.8678%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。