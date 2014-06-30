路透调查：中国6月官方制造业PMI料续升至51，再创年内新高

* 公布项: 中国6月官方制造业PMI * 公布时间: 7月1日(周二)约9:00 * 路透预估中值：51.0 * 预估区间: 50.9-51.5 * 历史数据: 5月--50.8；4月--50.4；3月--50.3 路透北京6月30日 - 路透综合19家分析机构预估中值显示，中国6月官方制造业采购经 理人指数(PMI)料进一步升至51.0，连续第四个月回升，并再创年内新高，预示经济企稳迹 象更加稳固，稳增长政策效应不断显现。 分析人士认为，5月数据显示经济成长动能普遍趋稳，基建投资的加快抵消房地产行业 的疲弱，同时6月高频数据显示六大电厂日均耗煤量增速明显回升，从而有望提振生产和新 订单分项指标；此外外围市场改善料推动出口继续好转。 “官方PMI改善的主要原因包括政策宽松加码，5月基建投资明显提速，以及财政支出进 度加快。”民族证券分析师朱启兵说。民族证券预计6月官方PMI为51.0。 他并称，6月六大电厂日均耗煤量增速回升也比较明显，用电量增速有望在5月基础上继 续上行；此外，在外围经济复苏趋势不变的前提下，6月出口增速也有望继续改善。 兴业银行首席经济学家鲁政委在预测报告中亦称，“6月需求端和生产端景气均呈现出 企稳回升的迹象，...同时，汇丰PMI初值较上月继续反弹，意味着官方变动超季节性的可能 性较大。”兴业银行对6月官方PMI的预估为50.9。 兴业银行报告称，从需求端来看，出口货量稳定，虽然房地产投资增速将继续放缓，但 基建投资将继续加速以对冲；而生产端，大中型钢企6月上旬的日均产量大幅反弹，且社会 库存大幅去化，利好厂商6月中、下旬的生产积极性。 鲁政委并表示，6月将是“稳增长”效应继续更为明显表现出来的月份，无论是固定资 产投资同比增速止跌反弹、出口货量走稳，还是PMI逆季节性反弹、社会融资投放节奏加快 ，都将缓解市场对增长的悲观预期，市场对未来货币政策放松力度的预期可能减弱。 下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览: ________2014年_________ ________________2013年_______________ 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 PMI(%)50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8 此前公布的汇丰中国6月制造业PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为 今年首度回升至荣枯线上方。 汇丰中国6月制造业PMI终值定于7月1日公布。 中国国务院总理李克强之前在访问英国时表示，中国经济不会出现硬着陆，长期来看， 在没有强劲刺激的情况下将保持中高速增长，预计中国经济今年至少将增长7.5%。他并强调 ，中国不会通过强烈刺激政策来实现经济成长目标，但会采用灵活有针对性的举措。 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。 通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。 以下为各机构给出的6月中国官方制造业PMI预估详情: 机构 预估值 --------- -------- 中国银行 51.0 巴克莱 51.2 民族证券 51.0 花旗 51.2 银河证券 51.0 广发银行（上海） 51.0 海通证券 51.0 华宝信托 51.0 兴业银行 50.9 渣打银行 50.9 上海证券 51.0 申银万国 51.1 德国商业银行 51.0 瑞士信贷 51.0 巴黎银行 51.0 意大利裕信银行 51.2 LBBW 51.5 Natixis 51.0 ING Financial Markets 51.2 --------- -------- 路透中值 51.0 上月 50.8 （完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)