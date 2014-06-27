澳洲股市：日线收跌，但周线上涨0.5%

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透悉尼6月27日 - 澳洲股市周五下跌0.4%，因投资者依旧保持警惕，但防御类股涨势限制市场跌幅；此前美股下滑，受累于升息可能早于预期的担忧。
澳洲指标S&P/ASX 200股指 收跌19.2点至5,445.1点，盘中稍早曾触及两周半高点5,480.1点。该指数周四攀升1.2%，周线上涨0.5%，为4月底以来最佳周度表现。(完)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。