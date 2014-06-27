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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 14:40 BJT

澳洲股市：日线收跌，但周线上涨0.5%

路透悉尼6月27日 - 澳洲股市周五下跌0.4%，因投资者依旧保持警惕，但防御类股涨势限制市场跌幅；此前美股下滑，受累于升息可能早于预期的担忧。

澳洲指标S&P/ASX 200股指 收跌19.2点至5,445.1点，盘中稍早曾触及两周半高点5,480.1点。该指数周四攀升1.2%，周线上涨0.5%，为4月底以来最佳周度表现。(完)
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