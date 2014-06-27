《全球汇市一周综述》G3货币在清淡市况中持稳，新西兰元触及三年高位

整理 杜明霞

路透北京6月27日 - 本周巴西世界杯小组赛高潮迭起，精彩赛事分散了交易商的注意力，汇市陷于夏季清淡市况。因为市场相信美联储、欧洲央行和日本央行将在一段时期内保持货币宽松，G3货币走势平稳。

英镑涨向六年高点，此前英国央行试图为英国楼市降温的举措并未改变利率走向预期。新西兰元周五升至三年高点，受益于投资者广泛追求更高收益。

下周欧洲央行和澳洲央行将召开会议并公布利率决定。美国非农就业将提前到周四出炉，因周五恰逢美国独立日假期。

此外，将公布的重要数据有：欧元区6月通胀率初值，日本央行第二季短观调查，以及中国和欧美制造业和服务业PMI，料为下周汇市走势提供指引。

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**G3货币在清淡市况中持稳**

美国此前公布第一季经济成长大幅下修，疲弱数据又接踵而至，最新公布的美国消费者支出数据令人失望。数据促使一些分析师下调美国经济成长预估，并暗示美联储应不会急于收紧政策。

摩根大通分析师称，报告显示美国实质消费增长相当乏力。

“这给我们有关当前季度GDP成长步伐为3.0%的预估，带来一些下修风险--目前我们仍维持这样的预估，”他们在给客户的报告中写道。

美元指数小幅下滑约0.1%，报80.115，本周周线可能温和下跌。

美元兑日圆下滑约0.3%，至101.42日圆，此前曾跌至101.315日圆，为5月21日以来最低位，因美国收益率跌破了近期波动区间的最低端。

欧元兑日圆报138.22日圆，日内下跌0.2%，但仍勉力守在隔夜触及的两周低位137.92之上。

根据周三的一份路透调查，日本央行可能在12月之前再度放宽政策。日圆涨势或将受限。

下周公布的美国非农就业数据、日本央行第二季短观调查、欧元区6月通胀率初值以及欧洲央行会议，料给G3货币走势提供更多指引。

**英镑多头行情无损**

英镑兑美元距离近六年高点仅咫尺之遥，此前英国央行试图为英国房地产市场降温的举措并未改变利率走向预期，令英镑站稳脚跟。

英国央行金融政策委员会(FPC)首度对民众购屋贷款/收入比设限，藉以阻止债务升高及房价窜升。

英镑兑美元报1.7026，接近6月19日触及的高点1.7064。

本周英镑走势跌宕起伏，先是周二英国央行总裁卡尼的言论令今年稍晚加息的预期降温，英镑兑欧元随之大幅下挫，兑美元跌至近一周低位。后来周四英国央行宣布为英国楼市降温的措施，英镑兑美元升向六年高位。

但英国央行金融政策委员会(FPC)宣布的措施没有一些投资人担心的那么激进。如果措施更为严苛，可能令市场对央行推迟升息的臆测升温。

卡尼表示，央行对房市的容忍已经达到极限，如果央行最新的抵押贷款降温措施效果不彰，央行仍有各种额外工具可以控制房市。

Neal Kimberley撰写的专栏指出，虽然英国升息时间点模糊不清，但无损英镑多头行情，押注强势英镑将进一步上涨的理由还是不胜枚举。他指出，英镑也许会脚步暂歇，但认为其强势已告终的看法并不成立。

**新西兰元表现亮眼**

新西兰元周五升至三年高点，在平淡的汇市中表现抢眼，因投资者追求高收益货币。

新西兰元兑美元报0.8773，之前触及2011年8月初以来高点0.8795。

新西兰元表现一直好于其他主要货币，因该资产回报较高，并且新西兰央行下个月可能进一步升息。这令新西兰元兑美元有望上试汇改后的高点0.8842。

鉴于新西兰央行处于紧缩周期，新西兰元已经成为许多投资者的指路明灯。新西兰央行的指标利率目前为3.25%，在发达国家中位于最高行列。