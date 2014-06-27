台湾汇市：台币收盘价创今年高位，交投量缩下周首重亚币走势

* 台币收盘价创今年高位，央行适度放手 * 交投量缩，出口商残余卖压仍在 * 外资风险胃纳仍在，韩元走势值得参考 * 下周实质交易区间估在29.850-29.990 路透台北6月27日 - 台币兑美元 周五收创今年以来高位，在美元持续 弱势、亚币扬升的氛围下，外资汇入和出口商月底抛汇同步推升台币。不过交易员对台币下 周走势看法略有分歧，料在部分变数影响下，台币将于较大区间来回。 汇银人士指出，尽管市场多数交易员认为出口商半年底的台币需求已消化不少，下周抛 汇力道或逐步减轻，不利台币续扬。不过观察今日出口商挂单情形，30元关卡附近挤满美元 卖盘，显示部分出口商残余卖汇力道将延伸至7月初，也限制了台币的回贬幅度。 〞30元上面(美元卖压)压力重重，而且韩元还在升。〞一位本地银行交易员说。 台币盘中高位29.895为近半年高点，前高在1月2日报29.770；收盘位29.962则是今年新 高，前高在去年12月31日报29.950。台币周线收升1.03角或0.34%。 交易员指出，央行连续两天让收盘价收破30元且创下今年最高收盘位，显示对台币尾随 主要亚币升值采取较为容忍的态度。他们预估下周若韩元 延续本周升势，台币仍 有机会再度测试升破29.900并站稳。 不过他们也预估在29.800-29.850间或考验央行容忍底线，因已触及今年台币累计是否 由贬转升的关键点。台币今年是主要亚币中表现最弱的货币之一，仅次于弱势的人民币CNY =CFXS，多数亚币今年来均呈现涨势，韩元今年涨幅已达4.15%。 不过也有外资交易员指出，下周进入暑假，美国周五亦因独立日假期休市一天，仅剩四 个交易日，且美国非农数据将在周四公布，此前外资于市场的交投力道或趋于清淡，加上7 月中旬过后台湾有企业发放股利的议题逐步发酵，可能让台币在下周上演先升后贬的剧码。 交易商依往年经验推论，在股利发放的高峰期，因外资获利汇出的力道增高，将使得台 币偏向持平至弱势表现，交易商及交易员亦倾向不在此期间内逆势操作。 交易员预估下周台币实质交投区间在29.850-29.990间，今日主交易区间在29.895-29.9 13，上日交易区间主要在29.933-29.964。 台湾股市周五微幅收低，但周线涨33点并出现第六根红棒。外资及陆资在台股买超29.8 3亿台币，连续五个交易日买超共计200.27亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价略有收 敛，一个月远汇报价 尾盘在29.860/29.870左右，上日纽约盘收在29.865。 新兴汇市部分，周五韩元触及近六年高位，本周涨幅领先其它新兴亚洲货币，因美国经 济数据巩固了美联储或维持利率在低位的观点，刺激更多资金流入该地区。 下周全球重要经济事件与数据包括： 6/30(一)：日本5月建筑订单和房屋开工、德国5月实质零售销售、欧元区6月通胀率初 值、美国6月芝加哥PMI和5月成屋待完成销售指数、韩国6月CPI、日本央行第二季短观调查 、美国蒙大拿和犹他州银行家协会2014年会议(至2日)； 7/01(二)：中国6月官方制造业PMI和滙丰制造业PMI终值、韩国6月制造业PMI和贸易收 支、日本5月加班工资和6月制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月制造业PMI、德国6月经 季节调整失业数据、欧元区5月失业率、美国6月制造业PMI终值、美国6月ISM制造业指数、 美国6月达拉斯联邦储备银行服务业指数、德国财政部长朔伊布勒发表讲话； 7/02(三)：欧元区5月PPI、美国6月ADP就业报告、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国 5月工厂订单和耐久财订单、美联储主席叶伦在IMF主办的活动上发表演讲； 7/03(四)：中国6月官方非制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月服务业PMI、欧元区 5月零售销售、美国6月非农就业、美国和加拿大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PMI 终值、美国6月ISM非制造业指数、欧洲央行管委会召开会议，之后宣布利率并召开记者会、 欧洲央行总裁德拉吉发表讲话； 7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.962 29.992 29.895-29.990 29.990 5.31 9.08 元太外汇经纪公司 29.960 29.990 29.895-29.990 29.990 2.80 4.58 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.050/-0.040 美元/台币六个月期 -0.195/-0.165 -0.205/-0.180 (完)