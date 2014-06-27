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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 17:16 BJT

台湾汇市：台币收盘价创今年高位，交投量缩下周首重亚币走势

* 台币收盘价创今年高位，央行适度放手
    * 交投量缩，出口商残余卖压仍在
    * 外资风险胃纳仍在，韩元走势值得参考
    * 下周实质交易区间估在29.850-29.990

    路透台北6月27日 - 台币兑美元  周五收创今年以来高位，在美元持续
弱势、亚币扬升的氛围下，外资汇入和出口商月底抛汇同步推升台币。不过交易员对台币下
周走势看法略有分歧，料在部分变数影响下，台币将于较大区间来回。
    
    汇银人士指出，尽管市场多数交易员认为出口商半年底的台币需求已消化不少，下周抛
汇力道或逐步减轻，不利台币续扬。不过观察今日出口商挂单情形，30元关卡附近挤满美元
卖盘，显示部分出口商残余卖汇力道将延伸至7月初，也限制了台币的回贬幅度。
        
    〞30元上面(美元卖压)压力重重，而且韩元还在升。〞一位本地银行交易员说。
    
    台币盘中高位29.895为近半年高点，前高在1月2日报29.770；收盘位29.962则是今年新
高，前高在去年12月31日报29.950。台币周线收升1.03角或0.34%。
    
    交易员指出，央行连续两天让收盘价收破30元且创下今年最高收盘位，显示对台币尾随
主要亚币升值采取较为容忍的态度。他们预估下周若韩元 延续本周升势，台币仍
有机会再度测试升破29.900并站稳。
    
    不过他们也预估在29.800-29.850间或考验央行容忍底线，因已触及今年台币累计是否
由贬转升的关键点。台币今年是主要亚币中表现最弱的货币之一，仅次于弱势的人民币CNY
=CFXS，多数亚币今年来均呈现涨势，韩元今年涨幅已达4.15%。
    
    不过也有外资交易员指出，下周进入暑假，美国周五亦因独立日假期休市一天，仅剩四
个交易日，且美国非农数据将在周四公布，此前外资于市场的交投力道或趋于清淡，加上7
月中旬过后台湾有企业发放股利的议题逐步发酵，可能让台币在下周上演先升后贬的剧码。
    
    交易商依往年经验推论，在股利发放的高峰期，因外资获利汇出的力道增高，将使得台
币偏向持平至弱势表现，交易商及交易员亦倾向不在此期间内逆势操作。
    
    交易员预估下周台币实质交投区间在29.850-29.990间，今日主交易区间在29.895-29.9
13，上日交易区间主要在29.933-29.964。
    
    台湾股市周五微幅收低，但周线涨33点并出现第六根红棒。外资及陆资在台股买超29.8
3亿台币，连续五个交易日买超共计200.27亿台币。 
        
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价略有收
敛，一个月远汇报价 尾盘在29.860/29.870左右，上日纽约盘收在29.865。
    
    新兴汇市部分，周五韩元触及近六年高位，本周涨幅领先其它新兴亚洲货币，因美国经
济数据巩固了美联储或维持利率在低位的观点，刺激更多资金流入该地区。 
    
    下周全球重要经济事件与数据包括：
    6/30(一)：日本5月建筑订单和房屋开工、德国5月实质零售销售、欧元区6月通胀率初
值、美国6月芝加哥PMI和5月成屋待完成销售指数、韩国6月CPI、日本央行第二季短观调查
、美国蒙大拿和犹他州银行家协会2014年会议(至2日)；
    7/01(二)：中国6月官方制造业PMI和滙丰制造业PMI终值、韩国6月制造业PMI和贸易收
支、日本5月加班工资和6月制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月制造业PMI、德国6月经
季节调整失业数据、欧元区5月失业率、美国6月制造业PMI终值、美国6月ISM制造业指数、
美国6月达拉斯联邦储备银行服务业指数、德国财政部长朔伊布勒发表讲话；
    7/02(三)：欧元区5月PPI、美国6月ADP就业报告、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国
5月工厂订单和耐久财订单、美联储主席叶伦在IMF主办的活动上发表演讲；
    7/03(四)：中国6月官方非制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月服务业PMI、欧元区
5月零售销售、美国6月非农就业、美国和加拿大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PMI
终值、美国6月ISM非制造业指数、欧洲央行管委会召开会议，之后宣布利率并召开记者会、
欧洲央行总裁德拉吉发表讲话；
    7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见    
             
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.962    29.992   29.895-29.990   29.990     5.31    9.08
                                                                       
 元太外汇经纪公司  29.960    29.990   29.895-29.990   29.990     2.80    4.58
                                                                       
 
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 美元/台币六个月期         -0.195/-0.165       -0.205/-0.180
 (完)
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