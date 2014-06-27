《汇市简讯》英镑/美元逢低买进策略仍受青睐

欧元债市：法国公债收益率上升，因总统选举进入倒计时
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
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* 周三的锤形顺利发展成偏多走势，技术图型(link.reuters.com/jup32w)
* 英国央行的楼市降温措施，对升息前景没有什么打击
* 欧洲盘的英镑/美元买需，提振汇价由1.7033走高，卖盘在1.7045-50
* 技术面而言，小时图云区翻转及1.6993构成一些拉力
* 英国Gfk消费者信指数低于市场预估，6月指数为正1，市场预估正2，上月为零
* 0830GMT公布英国第一季GDP终值，市场预估与初值相同，较上年同期成长3.1%。（完）
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透伦敦4月18日 - 法国公债收益率(殖利率)周二上升，而德国收益率则守在三个月低点附近。二者的利差接近六周最高，显示法国几天后就将进行首轮总统选举投票之际，市场存在不安气氛。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。