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市场报道 | 2014年 6月 27日 星期五 14:59 BJT

《汇市简讯》英镑/美元逢低买进策略仍受青睐

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* 周三的锤形顺利发展成偏多走势，技术图型(link.reuters.com/jup32w)

* 英国央行的楼市降温措施，对升息前景没有什么打击

* 欧洲盘的英镑/美元买需，提振汇价由1.7033走高，卖盘在1.7045-50

* 技术面而言，小时图云区翻转及1.6993构成一些拉力

* 英国Gfk消费者信指数低于市场预估，6月指数为正1，市场预估正2，上月为零

* 0830GMT公布英国第一季GDP终值，市场预估与初值相同，较上年同期成长3.1%。（完）

(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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