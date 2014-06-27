《汇市简讯》美元/日圆在101.25-101.00或有半官方买盘支撑

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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* 亚洲低点为101.32，伦敦汇市盘初尚未继续下探，但走势仍承压
* 101.25-101.00可能有半官方买需的顾忌，阻止美元跌势加深
* 周线云区在96.13-101.08
* 50周移动均线在101.09。停止线在101.00下方。买盘在101.76(2014年低点)
* 200日均线目前成为阻力，切入位在101.71。日线云区形成压力，云区底部在101.75
* 今日到期量最大的选择权执行价为101.45(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。