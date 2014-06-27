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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 15:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在101.25-101.00或有半官方买盘支撑

0701GMT

* 亚洲低点为101.32，伦敦汇市盘初尚未继续下探，但走势仍承压

* 101.25-101.00可能有半官方买需的顾忌，阻止美元跌势加深

* 周线云区在96.13-101.08

* 50周移动均线在101.09。停止线在101.00下方。买盘在101.76(2014年低点)

* 200日均线目前成为阻力，切入位在101.71。日线云区形成压力，云区底部在101.75

* 今日到期量最大的选择权执行价为101.45(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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