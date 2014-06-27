全球金市：金价升向两个月高点，有望连创第四个周线涨幅

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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0645GMT，现货金 上涨0.3%，报每盎司1,321.60美元，上日金价曾下跌0.1%。本周稍早，现货金曾触及1,325.90美元，为4月中旬以来最高。
“技术图表显示，金价近期可能会升向1,370-72美元区域。”澳新银行分析师说。“但这将被视为是中期的区间波动，并不代表跌势的反转。”
交易商警告称，金价预计仍将出现一些震荡交投，因市场担心中国进口疲弱和该国发现150亿美元贷款涉及黄金虚假贸易。
中国审计署发布报告称，中国黄金加工业企业自2012年起利用黄金虚假贸易从银行借入944亿元人民币(152亿美元)。
上海一交易员表示，尽管近期需求清淡，但黄金整体人气仍保持强劲。由于人民币下跌削弱了黄金魅力，中国需求在最近几个月比较清淡。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1321.6 4 0.3
现货银 21.16 0.11 0.52
现货铂金 1468.25 5.45 0.37
现货钯金 835.23 2.83 0.34
COMEX期金 1322.7 5.7 0.43
COMEX期银 21.185 0.077 0.36
汇率
欧元/美元 1.3628
美元/日圆 80.089
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/洪曦; 审校 李婷仪/田建华)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。