全球金市：金价升向两个月高点，有望连创第四个周线涨幅

0645GMT，现货金 上涨0.3%，报每盎司1,321.60美元，上日金价曾下跌0.1%。本周稍早，现货金曾触及1,325.90美元，为4月中旬以来最高。

“技术图表显示，金价近期可能会升向1,370-72美元区域。”澳新银行分析师说。“但这将被视为是中期的区间波动，并不代表跌势的反转。”

交易商警告称，金价预计仍将出现一些震荡交投，因市场担心中国进口疲弱和该国发现150亿美元贷款涉及黄金虚假贸易。

中国审计署发布报告称，中国黄金加工业企业自2012年起利用黄金虚假贸易从银行借入944亿元人民币(152亿美元)。

上海一交易员表示，尽管近期需求清淡，但黄金整体人气仍保持强劲。由于人民币下跌削弱了黄金魅力，中国需求在最近几个月比较清淡。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1321.6 4 0.3

现货银 21.16 0.11 0.52

现货铂金 1468.25 5.45 0.37

现货钯金 835.23 2.83 0.34

COMEX期金 1322.7 5.7 0.43

COMEX期银 21.185 0.077 0.36

汇率

欧元/美元 1.3628

美元/日圆 80.089

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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