亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌2.1%，但周线连续第三周上涨

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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“期胶下跌主要是因为日圆走强，”经纪商Okato Shoji的研究部总经理Kaname Gokon说道，“在期胶价格近期上涨的背后，可以看到TOCOM-6月期胶合约的交割量升高。我不清楚造成这种情况的确切原因，但有一点是明白的，即交割量越大，价格越走高。”
本周初，有相当于4,390吨橡胶的6月合约交割，是5月的三倍多。
交易员称，泰国橡胶供应受到降雨影响，推高价格，但需求仍然低迷，因轮胎生产商仍在等待价格下降。
上海期交所主力9月橡胶合约 下跌160元人民币，收报每吨15,140元。
新加坡SICOM的近月7月合约 最新报每公斤176.50美分，下滑2.7美分。（完）
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/高琦 审校 李婷仪/张涛)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。