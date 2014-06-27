亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌2.1%，但周线连续第三周上涨

“期胶下跌主要是因为日圆走强，”经纪商Okato Shoji的研究部总经理Kaname Gokon说道，“在期胶价格近期上涨的背后，可以看到TOCOM-6月期胶合约的交割量升高。我不清楚造成这种情况的确切原因，但有一点是明白的，即交割量越大，价格越走高。”

本周初，有相当于4,390吨橡胶的6月合约交割，是5月的三倍多。

交易员称，泰国橡胶供应受到降雨影响，推高价格，但需求仍然低迷，因轮胎生产商仍在等待价格下降。

上海期交所主力9月橡胶合约 下跌160元人民币，收报每吨15,140元。

新加坡SICOM的近月7月合约 最新报每公斤176.50美分，下滑2.7美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军/高琦 审校 李婷仪/张涛)