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亚洲 | 2014年 6月 27日 星期五 15:31 BJT

路透调查：日本基金经理提高欧元区债券配比，因ECB推出宽松举措

在债券投资组合中，基金经理将欧元区债券配比提升至五个月高位为24.2%，上个月为23.4%。6月欧洲央行(ECB)宣布一系列货币宽松政策，打压公债收益率下滑。

基金经理还将美国/加拿大债券配比提升至四个月高位25.8%，此前一个月比例为24.2%。

相比之下，他们下调英国债券配比，因过去一个月英国央行紧缩货币政策的预期加强。

尽管乌克兰冲突继续，但是基金经理将新兴欧洲的债券配比提升至3.3%的三年高位，此前一个月为3.0%，显示出对新兴市场的偏好转强。(完)

(编译 王洋/田建华; 审校 蔡美珍)
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