路透调查：日本基金经理提高欧元区债券配比，因ECB推出宽松举措

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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在债券投资组合中，基金经理将欧元区债券配比提升至五个月高位为24.2%，上个月为23.4%。6月欧洲央行(ECB)宣布一系列货币宽松政策，打压公债收益率下滑。
基金经理还将美国/加拿大债券配比提升至四个月高位25.8%，此前一个月比例为24.2%。
相比之下，他们下调英国债券配比，因过去一个月英国央行紧缩货币政策的预期加强。
尽管乌克兰冲突继续，但是基金经理将新兴欧洲的债券配比提升至3.3%的三年高位，此前一个月为3.0%，显示出对新兴市场的偏好转强。(完)
(编译 王洋/田建华; 审校 蔡美珍)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。