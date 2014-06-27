表格：外资在韩国股市卖超772亿韩元

标题新闻：沙特2月原油出口量降至695.7万桶/日，1月为771.3万桶/日--官方数据
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路透首尔6月27日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超772亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月27日 -77.2 170.3 -88.0
6月26日 92.8 105.8 -177.8
6月25日 -22.0 20.0 4.9
6月24日 28.8 227.3 -251.9
6月23日 10.6 141.2 -126.0
6月20日 -89.8 76.7 268.3
6月19日 -38.4 60.9 10.4
6月18日 138.1 -278.6 138.9
6月17日 32.3 -44.4 11.7
6月16日 37.2 4.4 -12.2
6月13日 -255.1 -85.0 359.8
6月12日 11.7 -159.5 152.0
6月11日 144.7 -71.0 -128.0
6月10日 214.9 8.4 -222.7
6月 9日 20.0 -4.7 -18.8
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本月以来 545.1 -413.1 94.1
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今年以来 1,786.2 -2,007.4 673.1
----------------------------------------------(完)
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路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透悉尼4月18日 - 上海期铝周二回落，但守住上日多数涨幅。中国需求强劲的迹象以及减产提振上海铝价上日上涨。 “上海期铝周一上涨后出现一些获利了结，但基本面仍未变，”一大宗商品交易商说，“我们先前就预计今天不会大幅下跌。” 上海期铝收低0.28%至每吨14,495元人民币(2,104美元)，今日大部分时间上下浮动。